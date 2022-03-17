"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о нападении на отца с ребенком в ТиНАО

Щербинский районный суд Москвы начал рассматривать дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новых Ватутинках в ТиНАО. Троих братьев Гасановых и их приятеля Араза Мусаева обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, они сначала ударили ребенка, а после того как на его защиту встал отец, набросились и на него. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

