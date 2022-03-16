"Московский патруль":начальник столичного управления МВД РФ отметил День рождения

Начальник столичного Главного управления МВД РФ Олег Баранов отметил День Рождения. На службу в органах он заступил в 1989 году. Баранов занимал различные руководящие должности с 2000-х годов.

Под его руководством было проведено немало крупных успешных спец-операций. В сентябре 2016 года Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Баранова на пост начальника ГУ МВД РФ. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

