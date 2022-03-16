"Московский патруль": в Москве задержали выманившего 1 млн у пенсионерки мошенника

В Москве задержали вероятного мошенника, который выдавал себя за следователя. Мужчина рассказал 80-летиней пенсионерке, что ее внучка стала виновницей ДТП.

Чтобы избежать уголовного дела, мошенник потребовал определенную сумму денег. Пенсионерка отдала все свои сбережения. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

