"Московский патруль": мужчина пытался в обход таможни провезти в РФ дорогие часы

Наручные часы стоимостью почти 30 миллионов рублей изъяли у пассажира в столичном аэропорту Внуково. Мужчина прилетел из Турции и пытался в обход таможни провести коллекционный швейцарский хронометр.

Пресс-секретарь Внуковской таможни Наталья Старикова рассказала, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении дел по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

