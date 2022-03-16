"Московский патруль": суд вынес приговор экс-советнику главы Росрыболовства

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему советнику главы Росрыболовства Юрию Хохлову. По данным следствия, он пытался продать должность за 7 миллионов долларов.

В суде удалось доказать вину экс-чиновника. Хохлов получил реальный срок заключения. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

