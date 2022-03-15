"Московский патруль": в Подмосковье мужчина пытался похитить деньги из банкомата

В Подмосковье полицейские задержали вероятного грабителя, который пытался похитить деньги из банкомата. В аппарате находилось 14 миллионов рублей.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленнику удалось похитить лишь пустой кассовый приемник. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

