"Московский патруль": женщина подверглась нападению в подъезде на севере Москвы

Жительница Москвы рассказала, что в подъезде дома на севере столицы на нее напал мужчина. По словам женщины, он ударил ее по голове и спустил с лестницы.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

