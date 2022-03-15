"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали сеть нарколабораторий

В Подмосковье ликвидировали подпольную сеть нарколабораторий. Подозреваемыми в организации незаконного производства стали выходцы из Украины.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что злоумышленники, скорее всего, работали в России вахтовым методом. По ее словам, к моменту задержания некоторые успели уехать из страны, однако спустя некоторое время вернулись вновь для создания новых лабораторий. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

