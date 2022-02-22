"Московский патруль": правоохранители задержали укравшего телефон в столичном ТЦ

Правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, который на прилавке с головными уборами похитил телефон. Как выяснили правоохранители, ранее подозреваемый похитил еще один гаджет у продавца в этом же торговом комплексе.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Тихорецком бульваре. Им оказался 18-летний приезжий. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам", – отметила замначальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.