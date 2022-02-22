"Московский патруль": правоохранители обеспечили безопасность на хоккейном матче

Матч между командами звезд хоккея под руководством Вячеслава Фетисова и жителей подмосковного Чехова провели в безопасности и от преступных посягательств, и от COVID-19.

Отмечается, что защиту зрителей и участников обеспечивали десятки сотрудников. Обстановку по всему периметру они контролировали с помощью сотни камер видеонаблюдения.

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