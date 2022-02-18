"Московский патруль": в Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу во время конфликта

Столичные полицейские задержали мужчину, который решил уладить конфликт с помощью оружия. Инцидент произошел в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к компании молодых людей подошел мужчина и начал стрелять. Злоумышленник сделал не меньше выстрелов. В результате были ранены два человека.

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