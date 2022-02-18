"Московский патруль": убийцу туриста из Москвы в КЧР объявили в федеральный розыск

Убийцу туриста из Москвы объявили в федеральный розыск. Инцидент произошел в Карачаево-Черкессии: к микро-автобусу с москвичами, который остановился на обочине, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. После словесного конфликта один из зачинщиков достал нож и нанес несколько ударов оппоненту. По дороге в больницу потерпевший скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

