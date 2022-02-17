"Московский патруль": суд не стал ужесточать меру пресечения Эдварду Билу

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и прокуратуры потребовали изменить меру пресечения для Эдварда Била, фигуранта уголовного дела о массовом ДТП в Москве. Блогера просили отправить в СИЗО, однако суд оказался на его стороне.

В качестве аргумента правоохранители привели тот факт, что Бил нарушил решение суда о запрете определенных действий, в частности пользовался интернетом и размещал посты в соцсетях. Сам блогер заявил, что его аккаунты ведут другие люди.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

