"Московский патруль": в Москве пресекли деятельность группировки черных риелторов

В Москве задержали крупную группировку черных риелторов. Об этом глава МВД Владимир Колокольцев доложил Владимиру Путину в ходе итоговой коллегии ведомства. Ущерб от деятельности мошенников составил 77 миллионов рублей.

Всего задержано семь человек. По данным следователей, злоумышленники использовали паспортные данные одиноких москвичей и образцы их подписей, оформляли поддельные доверенности на заключение сделок купли-продажи, после чего дарили недвижимость сами себе.

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