"Московский патруль": в Москве прошла итоговая коллегия МЧС

В Москве прошла итоговая коллегия МЧС России. Заседание состоялось в режиме видео-конференции с участием президента. Владимир Путин оценил работу ведомства за минувший год и отметил, что деятельности МЧС всегда уделяется самое серьезное внимание.



В прошлом году сотрудники МЧC спасли почти 180 тысяч человек, потушили около 370 тысяч пожаров. Большую помощь они оказывали и в борьбе с короновирусом: занимались дезинфекцией социально значимых объектов по всей стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

