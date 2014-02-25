"Московский патруль": Осужден виновник ДТП со смертельным исходом

В Дорогомиловском суде столицы состоялось заседание по делу об аварии на Кутузовском проспекте. Процесс проходил за закрытыми дверями, так как среди свидетелей есть несовершеннолетние. ДТП произошло в октябре 2013 года. В районе Поклонной горы два байкера выехали на разделительную полосу, чтобы объехать небольшую пробку. В это же время навстречу им вылетел черный внедорожник.

В результате столкновения один из мотоциклистов погиб. Сразу после аварии на место ДТП съехались друзья и родственники водителя внедорожника и многочисленные представители байкерского сообщества. Сотрудникам полиции едва удалось предотвратить массовую драку. Предполагаемый виновник аварии - водитель иномарки Агали Аликперов - начала судебного процесса ожидал под арестом.