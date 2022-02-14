"Московский патруль": мошенники украли квартиру у московской пенсионерки

В программу "Московский патруль" обратилась москвичка, которая обманом лишилась жилплощади. Некая женщина пообещала ей помочь расплатиться с долгами и для этого предложила оформить займ в банке. Однако пенсионерка не заметила, что вместо кредитного договора ей подсунули на подпись договор купли-продажи. Теперь вместе с сыном они вынуждены ютиться на площади в шесть квадратных метров.

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