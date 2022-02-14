"Московский патруль": суд снова арестовал экс-главу Раменского района Подмосковья

Подольский городской суд снова отправил в СИЗО бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве любовницы.

Тело Евгении Исаенковой обнаружили в салоне ее собственного автомобиля в мае 2019 года. После завершения следственных мероприятий присяжные заседатели вынесли Кулакову оправдательный вердикт, и его в тот же день опустили прямо из зала суда.

Позже в работе присяжных нашли многочисленные нарушения, и Мособлсуд отменил приговор. Теперь судебный процесс начнется заново. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

