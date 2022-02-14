"Московский патруль": суд оставил под арестом главврача больницы при "Матросской Тишине"

Московский городской суд признал законным и обоснованным решение об аресте главного врача больницы при "Матросской тишине" Александра Кравченко. В ближайшие два месяца медик останется в СИЗО.

Врача обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он продавал справки о тяжелых заболеваниях, с помощью которых арестанты оказывались на свободе.

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