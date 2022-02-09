"Московский патруль": экс-прокурора Швецову приговорили к 12 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего прокурора Ольгу Швецову.

Следователям удалось доказать, что в 2012 году в Москве она встретилась с Асланом Гагиевым, которого считают лидером банды киллеров, и договорилась с ним об убийстве бывшего мужа своей сестры. Жертва была действующим сотрудником Следственного комитета России.

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