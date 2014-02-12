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Новости

12 февраля 2014, 22:00

"Московский патруль": Мошенник брал кредиты по поддельным документам

"Московский патруль": Мошенник брал кредиты по поддельным документам

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Сотрудники Московского уголовного розыска задержали гражданина Молдовы, который пытался получить кредит на сумму около миллиона рублей по поддельным документам. Спецоперация прошла прямо в отделении коммерческого банка на улице Генерала Белобородова. Как выяснили оперативники, задержанный, скорее всего, является участником этнической преступной группировки. На счету аферистов может быть как минимум семь подобных преступлений. Общая сумма ущерба составляет около 8 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Программа: Московский патруль
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