"Правила движения": Стоит ли устанавливать видеорегистраторы

Идея фиксировать все, что видишь на дороге, сидя за рулем авто, становится все более популярной. Андрей Эйхфус изучает видеорегистраторы и выясняет, для чего их ставят, что нужно знать при покупке и сколько стоят эти дорожные детекторы лжи.