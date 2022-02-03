"Московский патруль": в Главке МВД представили новых руководителей

Начальник Главка Олег Баранов представил личному составу новых руководителей Управления по контролю за оборотом наркотиков и УВД по Юго-восточному округу.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.