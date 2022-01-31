"Московский патруль": посетитель и охранники подрались в рюмочной

Соленые огурцы стали причиной серьезной драки в одном из питейных заведений в центре Москвы. Полицейские изучают видео конфликта между посетителями и охранниками рюмочной.

Пока секьюрити пытались привести в чувство пьяную гостью заведения, которая уснула в туалете, ее друг отчаянно забирался на барную стойку. А потом, видимо, решил закусить огурчиками. Но соленья пришлись молодому человеку не по вкусу.

Он толкнул банки со стойки, и малосольные разбились. Этот жест охранники восприняли как нападение опасного преступника, скрутили парня и начали угрожать.

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