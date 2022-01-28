"Московский патруль": нелегальных мигрантов из Дмитрова депортировали из РФ

Нелегальных мигрантов из Дмитрова депортировали из РФ. В Подмосковье иностранцы прибыли, чтобы работать на одном из складов.

В ходе рейда по информационным учетным базам проверено 22 гражданина ближнего зарубежья. За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России в отношении 6 мигрантов составлены административные протоколы.

Наказание – штраф в 5 тысяч рублей и депортация из РФ. Но подобные меры останавливают далеко не всех, кто стремится въехать в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.