"Московский патруль": участников пьяной драки задержали в Москве

Участников пьяной драки задержали в Москве. Мужчины избили собутыльника.

После, по версии следствия, злоумышленники обокрали мужчину, забрав у него мобильный телефон и сумку с личными вещами.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия потерпевшего, который лежал на снегу. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Гражданин был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали помощь. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны недалеко от места происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.