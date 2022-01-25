"Московский патруль": в Москве задержали похитителя редких музыкальных инструментов

Столичные оперативники раскрыли тайну украденных аккордеонов и вычислили предполагаемого похитителя. Один за другим из Российской академии музыки имени Гнесиных пропали 8 музыкальных инструментов, среди них есть и особо ценный аккордеон стоимостью около миллиона рублей.

В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Поварской улице задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого был обнаружен редкий музыкальный инструмент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.