"Московский патруль": Пресненский суд столицы рассмотрел дело блогера Эдварда Била

Пресненский районный суд столицы начал рассматривать дело блогера Эдварда Билла, виновного в массовом ДТП в центре столицы. Предыдущий приговор был обжалован прокуратурой. В надзорном ведомстве посчитали вынесенное судом решение "чрезмерно мягким".

Теперь блогеру грозит колония. Судьба Эдуарда Биля зависит от показаний пострадавшей женщины – консультанта Госдумы Марии Артемовой, серьезно пострадавшей в результате ДТП. В прошлом судебном разбирательстве женщина от претензий отказалась.

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