"Московский патруль": в МВД поздравили представителей правовой журналистики

Работники прессы сегодня отмечают свой профессиональный праздник – день российской печати. В 1703 году 2 января по старому стилю вышел в свет первый номер российской газеты – "Ведомости".

Отдельное направление в этой сфере – правовая журналистика. Лучших представителей на этом фронте отметили в МВД России. Глава ведомства Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников федеральных и региональных СМИ, которые тесно сотрудничают с правоохранительными органами и формируют в обществе уважительное отношение к закону.

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