"Московский патруль": в столичном регионе задержали наркокурьеров

В Москве и Подмосковье задержали сразу несколько предполагаемых наркокурьеров. Некоторым из них только исполнилось 19 лет. При них обнаружили марихуану, спайс и различные синтетические наркотики.

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