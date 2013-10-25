"Московский патруль": Сотрудник МОЭСК задержан при получении взятки

Высокопоставленный сотрудник "Московской объединенной электросетевой компании" задержан при получении взятки. По данным полицейских, подозреваемый предложил бизнесмену помощь в вынесении нужного для него судебного решения. Задержанный уверял его, что обладает большими связями в правоохранительных органах. Свои услуги он оценил в 300 тысяч долларов. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.