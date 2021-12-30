"Московский патруль": сотрудники МЧС провели рейды в магазины пиротехники Москвы

30 декабря, 21:45
Сотрудники МЧС отправились с проверкой по столичным магазинам пиротехники. Особое внимание уделяется правилам хранения, соблюдению норм пожарной безопасности в торговых точках и сертификатам качества.
Пиротехника, не прошедшая сертификацию на полигоне, стоит в разы дешевле и под Новый год заполняет витрины магазинов. Проблема лишь в том, что запал у такой продукции может повести себя непредсказуемо.
Запросить сертификат качества у продавца может любой покупатель. Если бумаг нет, лучше не испытывать судьбу и не совершать сделку.
Правда, не стоит забывать и о том, что даже проверенная продукция остается опасной в неумелых руках, если не соблюдать правила безопасности. Эксперты напоминают: запускать фейерверки стоит на ровной, открытой площадке, за 150 метров до ближайшего дома.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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