"Московский патруль": сотрудники МЧС провели рейды в магазины пиротехники Москвы

Сотрудники МЧС отправились с проверкой по столичным магазинам пиротехники. Особое внимание уделяется правилам хранения, соблюдению норм пожарной безопасности в торговых точках и сертификатам качества.

Пиротехника, не прошедшая сертификацию на полигоне, стоит в разы дешевле и под Новый год заполняет витрины магазинов. Проблема лишь в том, что запал у такой продукции может повести себя непредсказуемо.

Запросить сертификат качества у продавца может любой покупатель. Если бумаг нет, лучше не испытывать судьбу и не совершать сделку.

Правда, не стоит забывать и о том, что даже проверенная продукция остается опасной в неумелых руках, если не соблюдать правила безопасности. Эксперты напоминают: запускать фейерверки стоит на ровной, открытой площадке, за 150 метров до ближайшего дома.

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