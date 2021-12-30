"Московский патруль": Россельхознадзор проводит масштабные проверки красной икры

Россельхознадзор проводит масштабные проверки красной икры с прилавков столичных магазинов. Для подтверждения происхождения деликатеса необходимо предоставить ветеринарное свидетельство.

Доля некачественного продукта на рынке велика. В одной из лабораторий ведомства проанализировали 20 проб икры разных производителей. По результатам исследований было выявлено, что в 70% случаев (14 случаев из 20) в пробах были нарушения по микробиологическим показателям. В одной пробе также обнаружили следы антибиотиков.

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