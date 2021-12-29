"Московский патруль": суд арестовал мужчину, угрожавшего взорвать гранату в столичном ТЦ

В Головинском районном суде столицы избирали меру пресечения мужчине, который в минувшее воскресенье устроил переполох в торговом центре, пригрозив взорвать, якобы, гранату.

Задержанный хотел украсть несколько флаконов дорогого парфюма в одном из магазинов ТЦ "Метрополис", но был пойман охранником. В ответ на предложение вернуть украденное добровольно мужчина стал угрожать взрывом.

По факту инцидента сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 213 УК РФ.

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