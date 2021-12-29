"Московский патруль": Гришковец стал председателем общественного совета при ФСИН

Евгений Гришковец стал председателем общественного совета при ФСИН России. Решение было принято на первом заседании совета в новом составе.

В мероприятии принял участие директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. Ему и всем собравшимся кандидатуру Евгения Гришковца на пост председателя представил заместитель секретаря общественной палаты России Владислав Гриб.

Он подчеркнул, что знаменитого актера театра и драматурга было решено выдвинуть на этот пост после обсуждения со всеми участниками нового состава совета.

Кроме того, в состав консультативного органа вошли народный артист России Сергей Гармаш, журналисты, члены Общественной палаты и Общественной наблюдательной комиссии.

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