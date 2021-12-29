"Московский патруль": в Москве закрыли очередную финансовую "прачечную"

В Москве закрыли очередную финансовую "прачечную". В распоряжении черных банкиров было свыше двухсот фирм-однодневок.

Махинаторы принимали деньги по фиктивным контрактам, а дальше "отмывали" под процент. Схема работала до тех пор, пока криминальным промыслом махинаторов не заинтересовались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Следственными органами московской полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Сотрудниками УЭБиПК проведено 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях.

В результате спецоперации задержаны пятеро теневых банкиров, в том числе, – предполагаемый организатор. На время следствия все они оставлены под подписку о невыезде.

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