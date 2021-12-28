"Московский патруль": сотрудников истринского ИВС оставили под стражей еще на полгода

Сотрудников изолятора временного содержания в Истре, откуда летом сбежали 6 человек, включая рецидивиста Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маруговав, Сергея Лаврентьева и Елизавету Бурдаковскую оставили под стражей на 6 месяцев.

В тот день Лаврентьев и Бурдаковская дежурили в истринском изоляторе. Виновными они себя, впрочем, не считают.

В ходе расследования сотрудники Следственного комитета детально изучили все полученные вещественные доказательства, установив, что конвоиры элементарно проспали момент побега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.