"Московский патруль": глава ГСУ СК РФ МО рассказал о побеге Александра Мавриди

Одним из самых громких преступлений уходящего года в Подмосковье стал побег из изолятора временного содержания города Истры – Александра Мавриди – вероятного убийцы так называемого колбасного короля.

Об этом в интервью нашей программе заявил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Александр Стариков. Как проходит расследование этого уголовного дела? И как следователи отреагировали на оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Подмосковья? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.