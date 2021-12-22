"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с кредитами

В столице задержали вероятных аферистов, которые приглашали людей на собеседование для трудоустройства в хорошую компанию. Уходили жертвы хитрецов с большими кредитами.

Как разоблачили авантюристов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.