"Московский патруль": в МО задержали угонщика автомобиля, на котором тот попал в ДТП

В Подмосковье полицейские задержали злоумышленника, который завладел чужой машиной на трассе, ведущей в аэропорт Домодедово. Угонщик успел попасть в аварию.

Иномарка стоимостью около 2 миллионов рублей сильно повреждена. Ее владелец рассказал полицейским, что когда он возвращался из аэропорта в Москву, увидел на дороге пьяного мужчину. Он размахивал руками, а когда таксист подъехал ближе, незнакомец ударил по бамперу автомобиля. Водитель вышел из салона, а угонщик быстро прыгнул за руль и нажал на газ.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.