"Московский патруль": на Каширском шоссе были обнаружены тела женщины и ее матери

В Москве следователи разбираются в обстоятельствах двойного убийства. В жилом доме на Каширском шоссе были обнаружены тела женщины и ее матери.

Кто стал главным подозреваемым в тяжком преступлении? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

