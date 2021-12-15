"Московский патруль": в Орехово-Зуеве задержали грабителя-рецидивиста

В Орехово-Зуеве задержали рецидивиста, который напал на местного жителя и украл мобильный телефон. Вычислить злоумышленника помогли камеры, установленные в подъезде дома, где произошло преступление.

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