"Московский патруль":Путин повысил в звании военнослужащих и сотрудников силовых структур

Владимир Путин присвоил звания высших офицеров военнослужащим и звания высшего начальствующего состава сотрудникам силовых структур. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову присвоено звание генерал-майора юстиции. Первый заместитель председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев теперь генерал-полковник юстиции, а заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров – генерал-полковник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

