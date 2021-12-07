"Московский патруль": мужчина открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы вооруженный мужчина открыл стрельбу в здании центра госуслуг "Рязанский". В результате происшествия погибли два человека, а четыре пострадали.

Предполагаемый преступник задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

