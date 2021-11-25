"Московский патруль": мошенники продавали сувенирные монеты под видом золотых

В Москве задержали 4 вероятных мошенников, которые обманули любителя старины.

По легенде злоумышленников, ценные монеты они нашли на стройке. Для убедительности сообщники отправились вместе с потерпевшим в ломбард и отдали на проверку одну из монет, которая единственная действительно была золотой.

В качестве оплаты потерпевший приобрел для новых знакомых 3 мобильных телефона, остальную сумму передал наличными, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

