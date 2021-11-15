"Московский патруль": в Москве ликвидировали интернет-магазин наркотиков

В Москве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали интернет-магазин, продававший наркотики. Так, в ходе оперативных мероприятий за одной из музыкальных колонок в автомобиле они обнаружили тайник в котором лежал контейнер с 41 пакетиком запрещенных веществ массой более 120 граммов.

Позже оперативникам удалось задержать двух злоумышленников, которые использовали данную машину. Выяснилось, что они заказывали оптовые партии запрещенных средств и веществ в интернет магазине. Затем фасовали их на более мелкие и делали закладки на территории Москвы и Московской области.

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