"Московский патруль": раскрыта многомиллионная кража ценных предметов искусства

Столичные полицейские раскрыли многомиллионную кражу ценных предметов искусства, которые были похищены из собраний частного коллекционера после его смерти. О похищении еще прошлой осенью заявил сын известного московского реставратора и собирателя старины Виктора Ларионова: из квартиры его отца пропали старинные иконы, подлинники картин Врубеля и Бурлюка, а также другие ценные предметы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ. В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых: 53-летний мужчина и 78-летняя женщина. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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