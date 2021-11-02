"Московский патруль": в столице задержали очередного телефонного мошенника

Московские полицейские задержали очередного телефонного мошенника. По версии правоохранителей, мужчина выбрал себе в жертвы пенсионерку, представился ее внуком и обманом попытался получить миллион рублей.

Злоумышленник убедил женщину, что ее внук сбил человека. Испугавшись, пенсионерка собрала все сбережения и передала мошенникам.

Обвиняемого уже арестовали. Сейчас полиция ищет организаторов преступной схемы. Не исключено, что на их счету не одно подобное театральное представление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

