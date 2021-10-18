"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину, разыгравшего уголовный спектакль

В Московской области задержали мужчину, который разыграл уголовный спектакль для пенсионерки. Об обмане стало известно, когда 86-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала о странном звонке на телефон.

Неизвестная представилась внучкой и попросила о помощи: якобы попала в аварию и ей срочно нужны деньги. Затем трубку взял мужчина, представился полицейским и объяснил таксисту, который в назначенный час подъедет к ее дому, что нужно отдать полмиллиона рублей. Испугавшись, пожилая женщина передала деньги.

Следователи считают, что этот случай не единичный. На данный момент полицейские ищут возможных соучастников преступления. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.