"Московский патруль": сотрудник магазина догнал грабителя и отобрал похищенное

В столице смелый сотрудник магазина смог догнать грабителя и отобрать у него похищенные телефоны.

На кадрах видно, как злоумышленник достает несколько смартфонов из под прилавка. Продавец поначалу даже не реагирует. Тогда мужчина хватает телефоны и пытается бежать. Однако, сотрудник магазина бросается в погоню. Финал этой схватки камеры не запечатлели. Но сообщается, что продавцу удалось догнать воришку и отобрать у него добычу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.